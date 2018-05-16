В Італії у ДТП загинули українці
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За попередніми даними, один із загиблих - уродженець Чернівецької області
В Італії біля міста Варезе перекинувся автомобіль, у якому перебували п’ятеро українців – двоє осіб загинули.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Аварія сталася 13 травня. Автомобіль Hyundai з невідомих причин вилетів з автомагістралі та перекинувся. У салоні машини перебували водій і четверо пасажирів – усі громадяни України.
Внаслідок перекидання авто двоє чоловіків віком від 35 до 50 років загинули на місці аварії, ще троє – отримали травми. Один із них перебуває у важкому стані.
За попередніми даними, один із загиблих - уродженець Чернівецької області.
Поліція встановлює причини та обставини аварії, у постраждалих взяли аналізи крові на вміст алкоголю.
Зазначається, що на момент ДТП дорога була мокрою після кількаденних дощів.
Нагадаємо, у Білорусі потрапив у ДТП мікроавтобус, у якому перевозили українських дітей з футбольної команди.
В результаті аварії загинув 12-річний хлопець, постраждали шестеро дітей.
Джерело: ТСН