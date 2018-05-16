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    В Італії у ДТП загинули українці

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    Фото: varesenews.it

    За попередніми даними, один із загиблих - уродженець Чернівецької області

    В Італії біля міста Варезе перекинувся автомобіль, у якому перебували п’ятеро українців – двоє осіб загинули.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Аварія сталася 13 травня. Автомобіль Hyundai з невідомих причин вилетів з автомагістралі та перекинувся. У салоні машини перебували водій і четверо пасажирів – усі громадяни України.

    Внаслідок перекидання авто двоє чоловіків віком від 35 до 50 років загинули на місці аварії, ще троє – отримали травми. Один із них перебуває у важкому стані.

    За попередніми даними, один із загиблих - уродженець Чернівецької області.

    Поліція встановлює причини та обставини аварії, у постраждалих взяли аналізи крові на вміст алкоголю.

    Зазначається, що на момент ДТП дорога була мокрою після кількаденних дощів.

    Нагадаємо, у Білорусі потрапив у ДТП мікроавтобус, у якому перевозили українських дітей з футбольної команди.

    В результаті аварії загинув 12-річний хлопець, постраждали шестеро дітей.

    Джерело: ТСН

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