В Італії у ДТП загинули українці

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Фото: varesenews.it

За попередніми даними, один із загиблих - уродженець Чернівецької області

В Італії біля міста Варезе перекинувся автомобіль, у якому перебували п’ятеро українців – двоє осіб загинули.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Аварія сталася 13 травня. Автомобіль Hyundai з невідомих причин вилетів з автомагістралі та перекинувся. У салоні машини перебували водій і четверо пасажирів – усі громадяни України.

Внаслідок перекидання авто двоє чоловіків віком від 35 до 50 років загинули на місці аварії, ще троє – отримали травми. Один із них перебуває у важкому стані.

За попередніми даними, один із загиблих - уродженець Чернівецької області.

Поліція встановлює причини та обставини аварії, у постраждалих взяли аналізи крові на вміст алкоголю.

Зазначається, що на момент ДТП дорога була мокрою після кількаденних дощів.

Нагадаємо, у Білорусі потрапив у ДТП мікроавтобус, у якому перевозили українських дітей з футбольної команди.

В результаті аварії загинув 12-річний хлопець, постраждали шестеро дітей.

Джерело: ТСН