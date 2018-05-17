В Івано-Франківську продавали плакат з «російським» Кримом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники поліції та СБУ припинили розповсюдження продукції

За інформацією ЗМІ, плакат було надруковано підприємством у Тернополі

В Івано-Франківську активісти громадських організацій виявили у відділені «Укрпошти» календар до Чемпіонату світу з футболу-2018, на карті якого Крим був позначений як частина Росії.

Про це повідомляє «Голос-Інфо».

За інформацією видання, плакат було надруковано підприємством у Тернополі.

«Цікаво, що дану провокативну продукцію було видруковано не на окупованих територіях, а в місті Тернопіль», — йдеться у повідомленні.

Активісти викликали поліцію, а також працівників Служби безпеки. Прибувши на місце події, працівники поліції та СБУ припинили розповсюдження продукції шляхом її вилучення.

Нагадаємо, цього тижня міністерство культури Франції опублікувало карту, на якій Севастополь позначений як російське місто.

За кілька годин інформацію виправили, вказавши на українську приналежність Севастополя.