Міністерство культури Франції виправило карту з «російським» Севастополем

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Севастопольський художній музей імені Крошицького

Інформацію на карті виправили, вказавши на українську приналежність Севастополя

На сайті міністерства культури Франції виправили карту, на якій Севастополь був позначений як частина Російської Федерації.

Відомство створило карту, на якій позначило учасників міжнародної акції «Ніч музеїв-2018», з описом музеїв та адресами.

Серед учасників зазначений Севастопольський художній музей імені Крошицького. Його адресу французи спочатку вказали наступним чином: «Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація».

Через деякий час цю інформацію виправили, вказавши на українську приналежність Севастополя.