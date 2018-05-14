Мінкульт Франції опублікував карту з «російським» Севастополем
- Сьогодні, 19:30
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Севастопольський художній музей імені Крошицького
Карта присвячена акції «Ніч музеїв-2018»
Міністерство культури Франції опублікувало карту, на якій Севастополь позначений як російське місто. Карта опублікована на офіційному сайті міністерства.
Карта була створена з приводу міжнародної акції Ніч музеїв-2018. На ній позначені учасники акції і їхні адреси.
Так, серед учасників указаний і Севастопольський художній музей імені Крошицького.
Його адресу французи зазначили таким написанням: Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація.