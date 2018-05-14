  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мінкульт Франції опублікував карту з «російським» Севастополем

    • Сьогодні, 19:30
    • Розсилка
    Севастопольський художній музей імені Крошицького
    Севастопольський художній музей імені Крошицького

    Карта присвячена акції «Ніч музеїв-2018»

    Міністерство культури Франції опублікувало карту, на якій Севастополь позначений як російське місто. Карта опублікована на офіційному сайті міністерства.

    Карта була створена з приводу міжнародної акції Ніч музеїв-2018. На ній позначені учасники акції і їхні адреси.

    2150776

    Так, серед учасників указаний і Севастопольський художній музей імені Крошицького.

    Його адресу французи зазначили таким написанням: Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація.

    Читайте також
    Крим анексія Мінкульт Севастополь Франція музей окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ