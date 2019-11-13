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    В Івано-Франківську учитель матюкався і курив на уроці

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    <span>Вчитель ВПУ №13 в Івано-Франківську курить під час уроку</span> - В Івано-Франківську учитель матюкався і курив на уроці
    Вчитель ВПУ №13 в Івано-Франківську курить під час уроку

    Вчитель є братом директора училища

    Учитель Івано-Франківського вищого професійного училища №13 закурив в класі під час уроку, незважаючи на хворого на астму студента, відео з'явилося в пабліку @frankivskyy в Instagram.

    Відзначається, що студент, хворий на астму, кілька разів просив учителя перестати палити або вийти на вулицю, але той на зауваження не звертав уваги.

    «13 училище на Пасічній. Учитель курить у класі на уроці. На зауваження учня, в якого астма, відповідає образами і погрозами», - йдеться в повідомленні.

    На відео чутно, як учитель на зауваження студента відповідає: «Мені можна курити», «Чуєш ти, гімнюх!», «Я тебе зараз в'*бу», «Будеш це потім прибирати».

    Користувачі бурхливо відреагували на інцидент і відзначали, що студентам слід звернутися до директора навчального закладу. Однак виявилося, що вчитель є його братом.

    «І це вчитель, показує приклад для молоді», «Так це ще нормально, там майстри п'яні на виробничому ледве сидять», «Нічого не змінилося за чотири роки», - написали в коментарях.

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