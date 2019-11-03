Вчителі чи кріпаки? У профспілці освітян розкритикували ідею запровадити контрактну систему у школах



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29 жовтня до Києва з’їхались близько 20 тисяч вчителів на акцію протесту

Георгій Труханов: у нас хочуть не платити, навісити велику кількість годин, щоби вчитель був кріпаком і сидів у школі

Очільник Профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов пояснив, який обсяг навантаження на тиждень прийнятний для освітян. Про це він розказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи ініціативу депутатів фракції «Голос» щодо встановлення 40-годинного робочого тижня для учителів.

«Про 40 годин можуть говорити ті, хто жодного дня не працював у школі. Це мрія кожного директора, щоби вчитель сидів просто прив’язаний у школі. Зарплата оцінюється кількістю уроків. Ставка - це 18 годин. Робота учителя – це ж не тільки проведення уроку, це підготовка до нього, це позакласна робота, виховна робота, проведення зборів тощо», - пояснив Труханов.

Він додав, що ніде такої обов’язкової норми в цивілізованих країнах немає, щоби учитель обов’язково сидів у школі.

«Кількість годин на ставку варіюється від 14 до 22. У нас якраз оптимальна – 18. Я не кажу, що нам треба цей час зменшити. Наприклад, у наших сусідів словаків теж було 18, але вони домовились, що їм десь вдвічі збільшили зарплати, і тепер вони мають ставку не 18, а 21 годину. Натомість у нас хочуть не платити і ще й навісити кількість годин, щоби вчитель був кріпаком і сидів у школі», - зазначив очільник профспілки вчителів.

Відповідаючи на питання, якою має бути зарплата учителя, Труханов пояснив, що до 2023 року найменший оклад педагогічного працівника (принаймні, це декларує уряд) має дорівнювати чотирьом прожитковим мінімумам, а з 2023 року трьом мінімальним заробітним платам. «Ось це вже щось для вчителя, це вагомі гроші», - вважає він.

Як повідомлялось, 29 жовтня у Києві відбулася масова акція протесту освітян. За даними організаторів, до Києва з’їхалось близько 20 тисяч вчителів. Вони зібрались під Верховною Радою з гаслами «Гідну зарплату» і «Ні безглуздим реформам в освіті». «Безглуздими» працівники галузі називають запропоновані зміни до законопроєкту «Про повну загально-середню освіту» (№ 0901). Цей документ був ухвалений у першому читанні ще за часів попередньої влади. Нова ж хоче тепер його удосконалити. Серед найбільш суттєвих, зокрема, пропозиція від депутатів фракції «Голос» щодо встановлення 40-годинного робочого тижня для учителів, а також скасування деяких надбавок.

Перелік вимог, які сформулювали освітяни-учасники акції протесту в Києві:

збереження надбавок та доплат педагогам: за вислугу, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;

можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;

скорочений робочий час для педагогічних працівників;