Зарплати вчителям підвищать, але «не так, як хотілося» - Гончарук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук заявив, що за нинішньої економіки не вийде різко підняти зарплати вчителям

Для значного підвищення зарплат потрібне економічне зростання, - сказав прем'єр

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання. Про це він заявив під час виступу в ефірі програми Свобода слова на ICTV у вівторок, 5 листопада.

«Ми намагалися знайти максимально кошти для підвищення зарплат педагогам. Підвищення зарплат будуть, але далеко не такі, які нам хотілося б. Для того щоб забезпечити достатні підвищення, наскільки заслуговують наші вчителі, нам потрібно більше економічного зростання. Нам потрібно, щоб економіка виробляла більше ресурсів, більше податків», - сказав Гончарук.

Також Гончарук пообіцяв, що ставки за іпотекою в Україні знизяться до 10-12%. Він нагадав, що НБУ вже зменшив ставку рефінансування за кредитами на 1,5%. Глава уряду зазначив, що Кабмін сподівається на зниження ставки за іпотекою до кінця 2020 року.

Прем'єр також повідомив, що в Україні з'явиться база даних соціальних категорій населення. За його словами, наразі представники влади оперують надзвичайно неточними і неякісними данними.

Крім того, Гончарук заявив, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі. «Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис з урахуванням онлайн-інструментів, тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе за допомогою онлайн-інструментів», – сказав Гончарук.



