Куди дівати 20 тисяч учителів? Голова профспілки освітян прокоментував плани закрити тисячі шкіл по Україні



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Якщо закриються більше 3 тисяч шкіл, то 20 тисяч викладачів залишаться без роботи, - Профспілка працівників освіти і науки Фото: pon.org.ua

Державні малокомплектні школи закриватимуться, натомість відкриватимуться приватні, тобто іде комерціалізація шкіл, порушення Конституції, – вважає Труханов

Закриття малокомплектних шкіл – це прикриття процесу комерціалізації шкільної освіти. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав очільник Профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов.

«Сотня-дві шкіл щорічно закриваються. Але якщо буде ухвалена норма про 30, 40 і 50 (мінімальна кількість учнів, яка не дозволятиме закривати школу), то закриються більше 3 тисяч шкіл. Це означає, що 20 тисяч викладачів залишаться без роботи», - зазначив очільник профспілки.

За словами Труханова, центральна влада школи закривати не буде, їх просто не фінансуватимуть, а місцева влада буде змушена їх закривати. «Небезпека ще й в тому, що при наших дорогах, нашій аварійності ми наражатимемо дітей на небезпеку, адже щодня їх буде потрібно перевозити до інших закладів освіти. А куди дівати 20 тисяч учителів? Жодної програми їхнього влаштування в уряду немає», - додав він.

Очільник профспілки вчителів наголосив на важливому нюансі: таке «скорочення» не загрожує приватним школам.

«Виходить, державні малокомплектні закриватимуться, натомість приватні відкриватимуться. Тобто іде комерціалізація шкіл, порушення Конституції. Весь світ кричить про те, що неможна робити бізнес на освіті (початковій і середній), а у нас це починають запроваджувати», - підкреслив Труханов.

Як повідомлялось, 29 жовтня у Києві відбулася масова акція протесту освітян. За даними організаторів, до Києва з’їхалось близько 20 тисяч вчителів. Вони зібрались під Верховною Радою з гаслами «Гідну зарплату» і «Ні безглуздим реформам в освіті». «Безглуздими» працівники галузі називають запропоновані зміни до законопроєкту «Про повну загально-середню освіту» (№ 0901). Цей документ був ухвалений у першому читанні ще за часів попередньої влади. Нова ж хоче тепер його удосконалити. Серед найбільш суттєвих, зокрема, пропозиція від депутатів фракції «Голос» щодо встановлення 40-годинного робочого тижня для учителів, а також скасування деяких надбавок.

Перелік вимог, які сформулювали освітяни-учасники акції протесту в Києві:

збереження надбавок та доплат педагогам: за вислугу, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;

можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;

скорочений робочий час для педагогічних працівників;