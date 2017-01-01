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    В Ізраїлі заявили, що 10 країн готові перенести посольство до Єрусалиму

    Раніше Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що вимагає від США відкликати своє рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю
    Після рішення Гватемали Ізраїль сподівається, що інші країни також перенесуть свої посольства до Єрусалиму. Держава контактувала з «щонайменше десятьма країнами» щодо початку процедури. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Ципі Хотовели. [READ_MORE] «Інші країни визнають Єрусалим
    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка
    Єрусалим
    Єрусалим

    Раніше Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що вимагає від США відкликати своє рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

    Після рішення Гватемали Ізраїль сподівається, що інші країни також перенесуть свої посольства до Єрусалиму. Держава контактувала з «щонайменше десятьма країнами» щодо початку процедури. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Ципі Хотовели.

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    «Інші країни визнають Єрусалим і оголосять про переведення своїх посольств. Друга країна зробила це і я повторюю: будуть інші, це лише початок і це важливо», — заявив раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи рішення Гватемали про переведення посольства до Єрусалима.

    У свою чергу заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Ципі Хотовели заявила, що Ізраїль контактував стосовно процедури «щонайменше з десятьма країнами, зокрема з європейськими», не уточнюючи, з якими саме.

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