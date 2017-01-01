Гватемала визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Гватемала стала другою країною після США, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Президент Гватемали Джиммі Моралес розпорядився перенести з Тель-Авіва до Єрусалима посольство країни в Ізраїлі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Гватемала таким чином стала другою країною після США, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Моралес зазначив, що прийняв рішення про перенесення столиці після переговорів з



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Президент Гватемали розпорядився перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима

Гватемала стала другою країною після США, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Президент Гватемали Джиммі Моралес розпорядився перенести з Тель-Авіва до Єрусалима посольство країни в Ізраїлі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Гватемала таким чином стала другою країною після США, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю.

Моралес зазначив, що прийняв рішення про перенесення столиці після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

«Сьогодні я провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху ... Однією з найважливіших тем було перенесення посольства Гватемали в Єрусалим. Повідомляю, що дав Міністерству закордонних справ вказівку вжити відповідних заходів», - написав Моралес.

21 грудня Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима. За резолюцію проголосували 128 країн. Дев'ять держав, однією з яких була Гватемала, виступили на підтримку Вашингтона.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.