В Європі вперше пересадили легені хворій на Соvid-19 жінці



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Фото: meduniwien.ac.at

Через тиждень після операції пацієнтка демонструє ознаки покращення

Лікарі Медичного університету Відня провели першу у Європі успішну трансплантацію легень інфікованій новим коронавірусом людині.

Про це інформує сайт MedUni Wien/AKH Wien.

«На нашу думку, вона зараз справляється чудово. Наразі у нас немає жодної серйозної проблеми. Вона вже повільно прокидається», - прокоментував операцію 45-річній пацієнтці керівник університетської клініки хірургії та завідувач клінічного відділення торакальної хірургії MedUni Wien/AKH Wien Вальтер Клепетко.

За словами лікарів, інфікована новим коронавірусом жителька Штирії мала гостру легеневу недостатність. Останнім часом вона перебувала на штучній вентиляції і її могла врятувати лише пересадка нових легенів. Через тиждень після операції жінка демонструє ознаки покращення.

«Всі органи працюють, ми всі задоволені. Але це буде ще довгий шлях, поки ми зможемо її виписати з лікарні», - заявив у коментарі АРА Вальтер Клепетко.

Раніше лікарі Медичного університету Відня - Загальної лікарні міста Відень провели вже понад 2 000 операцій з пересадки легень. Однак, трансплантація легень хворому на Соvid-19 пацієнту проводилася вперше – як у віденській клініці, так і в Європі загалом.