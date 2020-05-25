ВООЗ призупинила випробування хлорохіну та гідроксихлорохіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тедрос Аданом Гебреісус: ВООЗ вирішила провести всебічний аналіз і критичну оцінку всіх наявних у світі доказів, щоб адекватно оцінити потенційні вигоди і шкоду від цих препаратів

Глава ВООЗ підкреслив, що препарати хлорохін та гідроксихлорохін вважаються безпечними для застосування у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією

Вчені виявили зростання випадків смерті серед госпіталізованих пацієнтів з Covid-19, які приймали протималярійні ліки гідроксихлорохін і хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів.

Про це на брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Він розповів, що у п'ятницю фахівці одного з найбільш авторитетних медичних журналів The Lancet опублікували дослідження щодо гідроксихлорохіну і хлорохіну та його впливу на хворих на Covid-19 пацієнтів, які були госпіталізовані.

«Автори повідомляють, що серед пацієнтів з Covid-19, які отримували препарат, при використанні його окремо або з макролідом (антибіотик, що використовуються для лікування гострих і хронічних інфекцій, – «Главком»), вони оцінили більш високий рівень смертності», - заявив Гебреісус.

У зв'язку з цим ВООЗ вирішила провести всебічний аналіз і критичну оцінку всіх наявних у світі доказів, щоб адекватно оцінити потенційні вигоди і шкоду від цих препаратів.

«Виконавча група взяла тимчасову паузу у випробуванні гідроксихлорохінової групи ліків, поки дані перевіряються Радою з моніторингу безпеки даних... Ця проблема пов'язана з використанням гідроксихлорохіну і хлорохіну», - зазначив він.

Глава ВООЗ підкреслив, що ці препарати вважаються безпечними для застосування у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.

Нагадаємо, перші повідомлення про зростання смертності серед хворих на коронавірус, яких лікували хлорохіном, з'явилися ще в квітні.

Минулої п'ятниці вчені заявили, що засоби проти малярії - хлорохін і гідроксихлорохін, - не тільки не приносять користі хворим на Covid-19, але й можуть завдати шкоди.

Зазначимо, що гідроксихлорохін включений до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні.

Як повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

«Обидва препарати показували ефективність щодо вірусів SARS-CoV і SARS-CoV-2, але лише в дослідженнях in vitro (в пробірці). Поки є одне клінічне випробування препаратів в комбінації з азитроміцином. На результати цього дослідження покладатися небезпечно, воно дуже критикується», - підсумувала Супрун.

Читайте також: