В Україні треба створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб, – Данілов



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Данілов доручив створити робочу групу із залученням фахівців держустанов та науково-дослідних інститутів, яка вивчатиме питання створення Центру

Олексій Данілов акцентував на важливості проведення у контексті забезпечення біологічної безпеки держави комплексних науково-дослідних робіт щодо вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють

В Україні має бути створений єдиний інформаційно-аналітичний центр з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з директором Інституту молекулярної біології та генетики Михайлом Тукалом, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Секретар РНБО доручив створити робочу групу із залученням фахівців державних установ та науково-дослідних інститутів, яка вивчатиме питання створення єдиного інформаційно-аналітичного центру з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Данілов акцентував увагу на важливості проведення комплексних науково-дослідних робіт щодо вивчення інфекційних хвороб у контексті гарантування біологічної безпеки держави. Він наголосив на необхідності координації обміну відповідною інформацією українськими лабораторіями мікробіологічного профілю і створення єдиної інформаційної бази, до якої матимуть доступ такі лабораторії.

За інформацією пресслужби, під час зустрічі учасники обговорили перебіг пандемії коронавірусної хвороби у світі та в Україні, розрахунки прогнозу пандемії, а також заходи, що їх вживає українська влада для протидії Covid-19.

Директор Інституту молекулярної біології та генетики Тукало, своєю чергою, зазначив, що його співробітники вивчають поширення коронавірусної інфекції та світовий досвід боротьби з Covid-19 та додав, що очолюваний ним інститут першим в Україні розробив вітчизняну тест-систему для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції.

Тукало повідомив, що колектив інституту, проаналізувавши досвід застосування цих тест-систем, готовий розпочати розробку нових комплексних тест-систем, які, за його словами, мають бути максимально простими у використанні.

Директор Інституту наголосив, що потрібно неодмінно відстежувати динаміку еволюції і мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, аби вчасно модернізувати тест-системи для його виявлення.

У РНБО нагадали, що в січні відповідно до доручення секретаря РНБО Данилова Інститут молекулярної біології і генетики НАН України розпочав роботу зі створення лабораторного варіанту вітчизняної тест-системи для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання на Covid-2019.

13 березня ц.р. Указом Президента України №87 уведено в дію рішення РНБО України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Згідно з цим рішенням Кабінету міністрів було доручено вжити заходів щодо невідкладного фінансування виготовлення Інститутом молекулярної біології і генетики Національної академії наук України не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики Covid-19.

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Як повідомлялось, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків Covid-19. За добу - 259 нових випадків. За добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано 6 летальних випадків, одужали 126 осіб.