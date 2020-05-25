Плаквеніл, який використовують в Україні при лікуванні Сovid-19, лише збільшує смертність. Сенсаційні висновки американських вчених



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Фахівці одного з найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікували дослідження щодо гідроксихлорохіну і хлорохіну та його впливу на хворих коронавірусом пацієнтів

Протималярійний засіб гідроксихлорохін збільшує смертність хворих коронавірусом. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet.

Американські медики розповіли про аналіз історій хвороби 96 032 госпіталізованих з Covid-19 пацієнтів, 14 888 з яких отримували популярні протималярійні препарати під час лікування. Хворі були розділені на чотири групи, у кожній з яких пацієнтам прописували гідроксихлорохін, хлорохін або їх аналоги в поєднанні з антибіотиками або без них. В результаті з'ясувалося, що протималярійні ліки не тільки не показали ефективність, але і збільшили смертність.

10 698 чоловік або 11,1 відсотка від кількості пацієнтів померли. Виявилося, що у тих пацієнтів, що приймаюли гідроксихлорохін і його аналоги групах смертність склала від 16 до 23,8 відсотка, тоді як в контрольній групі її показник залишився на рівні 9,3 відсотка. Велика частина летальних випадків була викликана загостренням серцево-судинних захворювань.

Фахівці заявили, що проведене дослідження досить репрезентативне, щоб говорити про небезпеку використання протималярійних препаратів при лікуванні Covid-19. Вчені підкреслили, що проаналізовані про хворих коронавірусом дані були отримані з 671 клініки, які розташовані у Північній Америці, Південній Америці, Європі, Азії, Африці та Австралії.

У травні китайські вчені заявили, що препарат гідроксихлорохін не тільки неефективний проти коронавируса, але і може завдати серйозної шкоди організму. Лікування Covid-19 протималярійних препаратом може незначно наблизити одужання і знизити симптоми, проте загрожує появою побічних ефектів.

Як повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

«Обидва препарати показували ефективність щодо вірусів SARS-CoV і SARS-CoV-2, але лише в дослідженнях in vitro (в пробірці). Поки є одне клінічне випробування препаратів в комбінації з азитроміцином. На результати цього дослідження покладатися небезпечно, воно дуже критикується», - підсумувала Супрун.