В Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу

Рятувальники попереджають туристів про сніголавинну небезпеку третього рівня

За ніч на горі Піп Іван випало до п’ятнадцяти сантиметрів мокрого снігу. Температура повітря протягом дня на високогір’ї буде морозною.

За інформацією Чорногірського пошуково-рятувального посту, температура повітря мінус 1 градус, а північний вітер досягнув поривів 11 метрів за секунду.

Відомо, що зранку 2 квітня на горі Піп Іван було хмарно і туманно.

Тим часом рятувальники попереджають, що через відлигу на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозують значну сніголавинну небезпеку третього рівня.

Укргідрометцентр інформує про збереження 2 квітня у Карпатах значної сніголавинної небезпеки – це частково несприятливі умови.

Додамо, що найближчої суботи, 3 квітня, Луцьк, Чернівці, Сімферополь та Харків накриють дощі. Дощі пройдуть практично у всіх областях, крім Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та Полтавщини.