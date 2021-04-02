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    Дощ та хмарно: синоптики розповіли про погоду у Києві

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    За народним прогнозом, якщо в цей день виблискує блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим - Дощ та хмарно: синоптики розповіли про погоду у Києві
    За народним прогнозом, якщо в цей день виблискує блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим
    фото: rivnepost.rv.ua

    Очікується вітер зі швидкістю до 5,5 м/с

    У п'ятницю, 2 квітня в столиці очікується хмарна погода і невеликий дощ. Про це свідчать дані погода УНІАН.

    Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +10°, а вночі – опустяться до +1°. Практично весь день буде спостерігатися похмура погода.Очікується вітер зі швидкістю до 5,5 м/с. Атмосферний тиск складе 740 мм рт. ст.

    Народні прикмети 2 квітня: 2 квітня в народному календарі – Фотинія. Якщо в цей день виблискує блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим.

    У більшості областей України сьогодні, 2 квітня, очікується дощ, грози та мокрий сніг, температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. «Уночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини та більшості західних областей, дощ, вночі в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень у центральних областях окремі грози», – йдеться у повідомленні.

    Згідно з прогнозом, вітер південно-західний, у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході, вдень і на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

    Теги: прогноз погоди Київ дощ
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