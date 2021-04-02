Жителів Прикарпаття попередили про різке підвищення рівня води у річках

Негативних наслідків через підвищення рівня води у річках не передбачається

Підняття рівнів води у річках спричинені весняною відлигою

Протягом 2 та 3 квітня на річках басейнів Дністра та Прута, що в Івано-Франківщині, передбачається різке підняття рівня води. Про це за даними Укргідрометцентру інформує Depo.Прикарпаття.

Відомо, що рівень підніметься від 30 до 150 см порівняно над тими, що були зафіксовані станом на 8 годину 1 квітня.

Підняття рівнів води у річках спричинені відлигою. Негативних наслідків не передбачається.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, квітень зустріне українців потеплінням, подекуди стовпчики термометрів піднімуться до 20° вище нуля. Однак ночі все ще будуть прохолодними, а вдень можуть іти дощі.

Додамо, нещодавно перевал на трасі «Київ – Чоп» засипало снігом. Сніжно також на горі Піп Іван та на Говерлі, вершини оповив туман. У високогір’ї Закарпатської області в неділю очікується значна сніголавинна небезпека.