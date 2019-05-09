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    В команді Зеленського розповіли, як підбирають людей на ключові посади

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    Зеленський зустрічається з великою кількістю людей, претендентів на посади

    В команді Зеленського підбирають людей на посади, призначатимуть як переберуться до Адміністрації президента.

    Про це радник Зеленського Андрій Богдан заявив в інтерв'ю Цензор.Нет.

    Богдан ухилився від відповіді на запитання про те, хто з радників на які на посади претендує.

    «Ми всі - радники Володимира Зеленського. Рік тому у нас була домовленість: не роздавати посади до перемоги, до момента отримання змоги роздавати ці посади», - зазначив Богдан.

    Він навів приклад розподілу посад при Вікторі Ющенку.

    «Є класний приклад - досвід комади Ющенка, коли ще й виборів не виграли, а вже всі пересварилися за посади. І так 5 років у тій сварці й пройшло», - наголосив радник.

    За словами Богдана, для членів команди Зеленського важлива ідеологія, а не посади.

    «Назви посад - це не принципіально», - підкреслив він.

    Богдан заявив, що у Зеленського є розуміння того, скільки посад треба одразу заповнити професійними людьми.

    «Співбесіди вже відбуваються, Володимир зустрічається з великою кількістю людей, претендентів. Але які люди на які посади посядуть - це вже тільки в голові у Зеленського», - зазначив радник.

    Він наголосив, що радники новообраного президента вивчають різні варіанти чиновників: є категорії, які напряму залежать від президента, як начальник Генштабу, котрий призначається указом президента, а є міністр оборони, якого треба проводити через Верховну Раду.

    «Я так розумію, що деякі вакансії Володимир для себе вже закрив, деякі шукаємо. Але у будь-якому випадку рішення буде, коли Зеленський вже буде в Адміністрації президента, коли в нього буде доступ до всіх інформаційних ресурсів держави: бази СБУ, МВС, НАЗК. Це дані важливо враховувати при кадрових призначеннях», - наголосив Андрій Богдан.

    Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

    Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

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