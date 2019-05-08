Коломойський назвав міністра, якого потрібно залишити
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Коломойський дуже рекомендує Зеленському АваковаБізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів.
Про це він повідомив у інтерв'ю Bihus.Info.
«Він якийсь стабілізуючий фактор. Що б не відбувалося в країні, він як фундамент якийсь, у мене таке відчуття», - заявив Коломойський.
Він також зазначив, що Аваков єдиний із міністрів, хто провів реформу в своєму відомстві.
«Я вважаю, що це найуспішніший професійний міністр за всі останні п'ять років. І найменш скандальний, практично не скандальний. І зробив реформу, сяк-так працює», - заявив бізнесмен.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.
Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.