В КВУ пояснили феномен депутата Яценка, який взяв рекордні 70% на окрузі



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Народний депутат Антон Яценко

Експерт: Антон Яценко із тих мажоритарників, які реально «фігачили»: вкладали в округ час і гроші

Результат Антона Яценка, який на 200-му окрузі на Черкащині набрав рекордні 69% голосів, – це феномен це – результат його діяльності. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова місцевого відділення Комітету виборців Максим Михлик.

«Яценко із тих мажоритарників, які реально «фігачили» на окрузі: вкладав в нього час і гроші», - наголосив представник КВУ. Михлик підтверджує, що депутат наробив тут багато корисних справ, постійно проводив концерти. «Олега Винника привозив», - робить наголос експерт.

«І все це не тільки під вибори, а регулярно протягом п’яти років. Для цього він і бюджетні кошти використовував, і свої, і жодного конкурента на окрузі у нього реально не було», - говорить представник КВУ.

Всього на 200-му окрузі зареєструвалось вісім кандидатів, серед яких не виявилося представників «Батьківщини», «Голосу», а висуванець порошенківської «Європейської солідарності» хоч і висунувся, але згодом зняв свою кандидатуру. Михлик впевнений, що ці партії просто не побачили сенсу намагатися боротися з явним фаворитом. Так вирішили і в «Слузі народу», виставивши на окрузі нікому тут невідому київську адвокатку.

Як повідомлялось, Яценко на 200-му окрузі в Черкаській області з центром в Умані встановив рекорд цих виборів на мажоритарці. Депутат без підтримки жодного партійного бренду набрав 69% голосів, випередивши найближчого переслідувача – кандидата від «Слуги народу» – на 55%. Але сам депутат-рекордсмен заявив, що не задоволений результатом, бо, враховуючи, скільки зробив для округу, розраховував на всі 90%.

Зазначимо, що Яценко – нардеп, якого вважали королем схем, пов’язаних з тендерними держзакупівлями. Сам він ці звинувачення заперечує. До парламенту обирався від БЮТ та Партії регіонів, а в парламенті останнього скликання Яценко входив до складу групи мажоритарників «Відродження», заслуживши звання «Кнопкодав року» від руху «Чесно».