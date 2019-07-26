Скільки голосів отримали партії на виборах – остаточні дані



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За президентську партію проголосувало трохи більше 6,3 млн виборців

Вже відомі остаточні результати голосування по багатомандатному округу. В п’ятницю, 26 липня, о 10-й годині вже були опрацьовані 100% протоколів.

«Слуга народу» отримала найбільшу кількість голосів - 6 307 097. Менше всього виборців – 7 749 – проголосували.

Результати п’ятірки переможців виглядають наступним чином:

«Слуга народу» - 43,16% (6 307 097 голосів) «Опозиційна платформа – За життя» - 13,05% (1 908 087) ВО «Батьківщина» - 8,18% (1 196 258) «Європейська Солідарність» - 8,1% (1 184 475) «Голос» - 5,82% (851 669).

Ще шість партій подолали 2% бар’єр і будуть отримувати держфінансування до наступних виборів:

Радикальна партія Олега Ляшка – 4,01% (586 294)

«Сила і честь» - 3,82% (558 674)

Опозиційний блок – 3,03% (443 200)

«Українська стратегія Гройсмана» - 2,41% (352 895)

Партія Шарія – 2,23% (327 224)

ВО «Свобода» - 2,15% (315 530).

Ще 11 політсил набрали менше 2% голосів:

«Громадянська позиція» - 1,04% (153 259)

«Партія зелених України» - 0,66% (96 659)

Об’єднання «Самопоміч» - 0,62% (91 740)

Аграрна партія України – 0,51% (75 540)

«Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» - 0,46% (67 742)

«Сила Людей» - 0,19% (28 002)

«Сила права» - 0,14% (20 497)

«Соціальна справедливість» - 0,11% (16 575)

«Патріот» - 0,11% (16 147)

«Незалежність» - 0,05% (7 979)

ВО «Факел» - 0,05% (7 749)

Остаточні результати виборів

Повідомлялось, що було зареєстровано 31 805 732 виборців. За партії проголосувало - 14 613 292 громадян. Явка виборців склала 45,95%.

Нагадаємо, в другому турі президентських виборів за Володимира Зеленського проголосували 13,5 млн виборців.