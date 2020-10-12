В Міненерго працюють над залученням інвестицій в енергетику



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Енергетика України – це дуже привабливий сектор для залучення інвестицій, – каже Буславець

Очільниця Міненерго і представники бізнес-спільноти обговорили низку актуальних питань: ефективний RAB-тариф, Energy Storage та розвиток маневрових потужностей

Для залучення інвестицій в енергетичну галузь міністерство енергетики підтримує спрощення умов під’єднання до електромереж та впровадження ефективного стимулюючого тарифоутворення, розвиток «зеленої» енергетики, маневрових потужностей та проєктів Energy Storage. Про це заявила в.о. Міністра енергетики України Ольги Буславець на зустрічі з лідерами Міжнародної Ради Бізнес Асоціацій та Палат в Україні.

Очільниця Міненерго і представники бізнес-спільноти обговорили низку актуальних питань української енергетики. Зокрема перспективи «зеленої» енергетики, умови під’єднання до електромереж та провадження ефективного стимулюючого тарифоутворення, енергоефективність для залучення інвестицій в галузь.

«Енергетика України – це дуже привабливий сектор для залучення інвестицій. Я розумію, що інвесторам потрібні зрозумілі, прозорі правила гри на всіх енергетичних ринках. Так, нам ще потрібно здійснити чимало роботи, щоб інвестори могли безперешкодно інвестувати в Україну. Але я впевнена, що зараз енергетичний сектор стає більш сталим та зрозумілим для інвесторів», – зазначила Ольга Буславець.

В Міненерго зазначили, що актуальним зараз є врегулювання проблемних питань з підключенням нових споживачів до електричних мереж. Оскільки цей показник безпосередньо впливає на позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

В Міністерстві кажуть, що напрацьовують пропозиції, які спрямовані на модернізацію електромереж, скорочення термінів та здешевлення процесу підключень. Зокрема, розроблено законопроєкт, який має на меті удосконалити механізм виділення земельних ділянок, що у результаті має зменшити строки підключення електроустановок та затрати на землевпорядні роботи.

«Міненерго підтримує впровадження стимулюючого тарифоутворення для електромережевих компаній, яке дозволить залучити фінансовий ресурс для модернізації електричної інфраструктури», – зазначили в Міненерго.

В.о. Міністра також наголосила на потребах України у маневрових потужностях. На наступний рік така потреба складатиме 2 ГВт. Крім того, за словами Буславець, Україна зацікавлена у проєктах Energy Storage, а також у впровадженні газопоршневих станцій.

В заході взяли участь керівники Австрійсько-Української Бізнес Асоціації, Торгово-промислової палати, Американсько-Української Ділової Ради, Канадсько-Української Торгової Палати, Турецько-Української Бізнес Асоціації, Китайської Торгової Асоціації, Британсько-Української торгової палати, Шведсько-Української бізнес асоціації та Французько-Української бізнес Ради.

Нагадаємо, член Експертної ради при Міністерстві енергетики Сергій Чех заявив, що знизити вартість приєднань до електромереж можна скасувавши для клієнта вартість плату за потужність приєднання. Планується, що посилювати енергоінфраструктуру для приєднання нових клієнтів будуть власники мереж в межах інвестиційної програми. Але для цього пропонується встановити ставки дохідності в стимулюючому регулюванні на рівні 6% для існуючих активів.