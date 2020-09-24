Міненерго проінформували про запаси палива на зиму
З початку місяця АЕС виробили 50% всієї електроенергії у країні
У Міненерго оприлюднили дані виробництва електроенергії у країні та запаси на зиму. Про це повідомляє пресслужба відомства.
ТЕЦ та ТЕС виробили 33,8% електроенергії, ВДЕ («зелена») – 9,6%, ГЕС та ГАЕС – 5,8%.
Загалом, з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 8,57 млрд кВт-год. Це на 6,9% більше від плану та на 1% більше, ніж минулого року, розповіли у міністерстві.
На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті, інформують у міністерстві.
Також у Міненерго повідомили, з якими запасами палива Україна входить у зиму:
- вугілля на складах – 2,89 млн тонн, що на 1,67 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (237,6%);
- мазуту – 48,2 тис. тонн, що на 16,5 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (151,9%);
- газу у підземних сховищах – 27,269 млрд куб. метрів, що становить 136,8% проти відповідного періоду минулого року.
У Міненерго також нагадали, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня.
«Впевнена, що ми пройдемо опалювальний сезон стало і без негараздів», – повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону на 90%.