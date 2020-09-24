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    Міненерго проінформували про запаси палива на зиму

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    У Міненерго також нагадали, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня - Міненерго проінформували про запаси палива на зиму
    У Міненерго також нагадали, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня

    З початку місяця АЕС виробили 50% всієї електроенергії у країні

    У Міненерго оприлюднили дані виробництва електроенергії у країні та запаси на зиму. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    ТЕЦ та ТЕС виробили 33,8% електроенергії, ВДЕ («зелена») – 9,6%, ГЕС та ГАЕС – 5,8%.

    Загалом, з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 8,57 млрд кВт-год. Це на 6,9% більше від плану та на 1% більше, ніж минулого року, розповіли у міністерстві.

    На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті, інформують у міністерстві.

    Також у Міненерго повідомили, з якими запасами палива Україна входить у зиму:

    • вугілля на складах – 2,89 млн тонн, що на 1,67 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (237,6%);
    • мазуту – 48,2 тис. тонн, що на 16,5 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (151,9%);
    • газу у підземних сховищах – 27,269 млрд куб. метрів, що становить 136,8% проти відповідного періоду минулого року.

    У Міненерго також нагадали, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня.

    «Впевнена, що ми пройдемо опалювальний сезон стало і без негараздів», – повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

    Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону на 90%.

    Міненерго ТЕЦ АЕС
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