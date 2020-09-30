Міненерго та Мінфін створять робочу групу для подолання боргової кризи в енергетиці



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За інформацією міністерства енергетики, до виконання положень закону № 810-IX має долучитися Міністерство фінансів

Міністерство енергетики запропонувало Міністерству фінансів України створити робочу групу з фахівцями, які допоможуть якнайшвидше вирішити проблему боргів на ринку електроенергії, повідомляє прес-служба Міненерго.

«Ми пропонуємо Мінфіну створити робочу групу, до якої обов’язково долучаться фахівці Міненерго. Маємо розробити можливі сценарії для повної фінансової стабілізації «зеленої» енергетики, обрати оптимальний та спільно забезпечити його реалізацію», – наголосила міністерка Ольга Буславець.

За інформацією міністерства, до виконання положень закону № 810-IX має долучитися Міністерство фінансів. Зокрема, розробити пропозиції щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) чи злучити інші боргові фінансові інструменти, які необхідні для погашення заборгованостей перед інвесторами у ВДЕ.

Крім того, з метою уникнення суттєвого підвищення тарифу на передачу електричної енергії, необхідно передбачити видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для часткової оплати «зеленої» електроенергії з Державного бюджету у 2021 році. За інформацією Міненерго, в бюджеті 2021 року на це потрібно запланувати 11,55 млрд грн.

Як повідомлялося, депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону» Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151). Законопроектом пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики.

Після випуску ОВДП гроші будуть передані в якості субсидії НЕК «Укренерго», щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП «Гарантований покупець», а та – перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Як зазначила народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер, так президентська фракція хоче вирішити проблему заборгованостей на ринку електроенергії України шляхом випуску ОВДП, що дозволить запобігти підвищенню тарифів на струм для населення та промисловості.

Також поправками до Закону «Про альтернативні джерела енергії» від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в держбюджеті витрати на фінансову підтримку «Гарантованого покупця» для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону-реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження «зелених» тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників «чистої» електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава повинна погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.