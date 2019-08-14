В МінТОТ відреагували на затримання Гримчака



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Юрій Гримчак затриманий на хабарі Фото: mtot.gov.ua

У міністерстві стверджують, що затримання заступника міністра не стосується діяльності МінТОТ

Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака не стосується діяльності МінТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра.

Про це заявили в Twitter МінТОТ.

Пресслужба міністерства також додала, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака «помічник» не є працівником МінТОТ.

«Повідомлення в ЗМІ щодо затримання «помічника заступника міністра» також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади «помічник заступника міністра». Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ», - стверджують у відомстві.

За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ,

затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 14 серпня 2019 р.

Раніше сьогодні про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.