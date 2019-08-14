  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В МінТОТ відреагували на затримання Гримчака

    • Розсилка
    Юрій Гримчак затриманий на хабарі - В МінТОТ відреагували на затримання Гримчака
    Юрій Гримчак затриманий на хабарі
    Фото: mtot.gov.ua

    У міністерстві стверджують, що затримання заступника міністра не стосується діяльності МінТОТ

    Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака не стосується діяльності МінТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра.

    Про це заявили в Twitter МінТОТ.

    Пресслужба міністерства також додала, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака «помічник» не є працівником МінТОТ.

    «Повідомлення в ЗМІ щодо затримання «помічника заступника міністра» також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади «помічник заступника міністра». Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ», - стверджують у відомстві.

    Раніше сьогодні про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

    СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

    Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.

    Читайте також
    обшук ЗМІ СБУ корупція в Україні хабар Міністерство ТОТ та ВПО Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ