В Москві відбулися слідчі дії щодо одного з полонених українських моряків



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11 лютого відбулися слідчі дії щодо військовополоненого Сергія Цибізова

Сьогодні в Москві відбулися слідчі дії щодо одного з полонених українських моряків – Сергія Цибізова, який знову заявив, що є військовополоненим.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

«11 лютого відбулися слідчі дії щодо військовополоненого Сергія Цибізова. Він знову заявив під протокол, що є військовополоненим і відмовився відповідати на запитання слідчого», – написав Полозов.

Разом з тим, додав адвокат, Цибізов відповів на питання адвоката стосовно умов утримання й ці відомості було зафіксовано.

«Адвокатом Цибізова Сергієм Новіковим було долучено копію резолюції ПАРЄ, заявлено ще низку клопотань та подано кілька заяв слідству», – також повідомив Полозов.

Він також зазначив, що загальний стан Цибізова задовільний.

За словами Полозова, до теперішнього часу Цибізову не передали апеляційну скаргу, підготовлену його адвокатом, незважаючи, що вже на завтрашній день призначено судове засідання.

Завтра, 12 лютого, будуть розглянуті скарги на продовження арешту другій четвірці військовополонених моряків: Євгенію Семідоцькому, Андрію Оприску, Роману Мокряку і Сергію Цибізову.

Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох військовополонених моряків під вартою.