НАТО змінює свою військову стратегію



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Генесек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сила Альянсу полягає саме в тому, щоб «бути в змозі змінитися при необхідності»

Експерти НАТО врахували «ядерну загрозу» з боку Росії

НАТО вперше за кілька останніх десятиліть змінює свою військову стратегію. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag пояснив цей крок необхідністю реагувати на «ядерну загрозу» з боку Росії, що зростає. Частину цієї розмови газета Die Welt опублікувала на своєму сайті у суботу, 25 травня.

«Наші військові експерти цього тижня ухвалили нову військову стратегію для альянсу», - підкреслив Столтенберг. За його словами, з 2014 року склалася «нова ситуація у сфері безпеки», виникли нові виклики на сході і на півдні Європи.

«Мова йде про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність. Це частково вимагає нових військових концепцій», - пояснив генсек НАТО. Він підкреслив, що сила Альянсу полягає саме в тому, щоб «бути в змозі змінитися при необхідності».

Генеральний секретар НАТО нагадав, що в 2014 році країни-учасниці організації домовилися збільшити свої витрати на оборону майже до двох відсотків ВВП. Це не штучно придумані цифри, вони «відображають потреби, пов'язані з військовою обороноздатністю» Альянсу, додав Столтенберг, зазначивши, що мета полягає зовсім не в тому, щоб піти назустріч вимогам президента США Дональда Трампа. Він привітав готовність Німеччини цього року збільшитии відповідні показники до 1,35% ВВП і висловив надію на те, що надалі вони будуть ще збільшені.

Генсек НАТО згадав і перспективи укладення мирної угоди з представниками радикального ісламістського руху «Талібан» в Афганістані. Столтенберг підкреслив, що навіть після цього етапу альянс має бути готовий до того, щоб ще деякий час залишатися в республіці для підготовки місцевих сил безпеки і "подальшої підтримки уряду у відновленні країни". Раніше експерти відзначили активізацію представників німецької дипломатії на переговорах з афганськими політиками в Кабулі і з талібами - в Катарі.

Нагадаємо, в НАТО зазначили, що Україна має зосередитись на «повній реалізації закону «Про національну безпеку» та подальшому вторинному законодавстві.

Джерело: DW