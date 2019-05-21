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    У світі

    В Афганістані знищено понад 40 талібів

    • Розсилка
    В Афганістані знищено понад 40 талібів

    Серед 42 ліквідованих бойовиків були командир підрозділу «Талібану» мулла Фатех і шість іноземців

    В Афганістані під час операції в провінції Газні на сході країни військові ліквідували 42 бойовики радикального руху «Талібан». Про це повідомляє Синьхуа з посиланням на представника місцевої влади Арефа Нурі.

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    За його словами, операція проходила в понеділок увечері за підтримки авіації в районах Андар і Даяк. Серед 42 ліквідованих бойовиків були командир підрозділу «Талібану» мулла Фатех і шість іноземців. Їх національність не уточнюється.

    Нагадаємо, на початку травня сили коаліції на чолі США та афганські військові завдали ряд спільних авіаударів у провінції Фарах. Тоді було знищено 150 бойовиків «Талібану» і 68 лабораторій з виробництва наркотиків.

    Також повідомлялося, що в Афганістані восьмеро дітей загинули внаслідок вибуху бомби в провінції Газні. Під час гри діти випадково привели в дію саморобний вибуховий пристрій, закладений талібами.

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