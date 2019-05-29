В Афганістані ліквідували 12 талібів разом з командиром
У результаті перестрілки загинули 12 талібів разом з впливовим командиром терористичного угрупування «Талібан» Муллою Садамом
На сході Афганістану у провінції Вардак ліквідували 12 бойовиків разом з впливовим командиром терористичного угрупування «Талібан» Муллою Садамом. Про це повідомляє Сіньхуа.
За словами представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насратулла Рахімі, перестрілка почалася після того, як поліцейський підрозділ атакував укриття талібів в районі Джалриз.
В результаті 12 бойовиків, включаючи польового командира Муллу Садама, були вбиті, ще шестеро отримали поранення.
Нагадаємо, 9 травня у Кабулі в результаті атаки терористичного угрупування «Талібан» на американську неурядову організацію Counterpart International загинули дев'ять осіб. Також ще 20 мирних громадян отримали поранення в результаті вибуху.
Крім того, в Афганістані в результаті нападу на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху «Талібан».