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    У світі

    В Афганістані ліквідували 12 талібів разом з командиром

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    Перестрілка почалася після того, як поліцейський підрозділ атакував&nbsp;укриття талібів в районі Джалриз - В Афганістані ліквідували 12 талібів разом з командиром
    Перестрілка почалася після того, як поліцейський підрозділ атакував укриття талібів в районі Джалриз

    У результаті перестрілки загинули 12 талібів разом з впливовим командиром терористичного угрупування «Талібан» Муллою Садамом

    На сході Афганістану у провінції Вардак ліквідували 12 бойовиків разом з впливовим командиром терористичного угрупування «Талібан» Муллою Садамом. Про це повідомляє Сіньхуа.

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    За словами представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насратулла Рахімі, перестрілка почалася після того, як поліцейський підрозділ атакував укриття талібів в районі Джалриз.

    В результаті 12 бойовиків, включаючи польового командира Муллу Садама, були вбиті, ще шестеро отримали поранення.

    Нагадаємо, 9 травня у Кабулі в результаті атаки терористичного угрупування «Талібан» на американську неурядову організацію Counterpart International загинули дев'ять осіб. Також ще 20 мирних громадян отримали поранення в результаті вибуху.

    Крім того, в Афганістані в результаті нападу на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху «Талібан».

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