У НАБУ пояснили причину обшуків в «Аграрному фонді»



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Керівництво «Аграрного фонду», як повідомили в НАБУ, не попередило співробітників, що вхід до офісу через обшуки заборонений, і зранку 8 лютого люди стоять під будівлею Фото: Facebook НАБУ

У НАБУ заявили, що представники «Аграрного фонду» свідомо затягують завершення слідчої дії

Детективи НАБУ 7-8 лютого проводять обшуки в ПАТ «Аграрний фонд», які санкціоновані та відбуваються у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами «Аграрного фонду» понад 240 млн грн коштів під час закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

Зазначається, що НАБУ зверталося до «Аграрного фонду» з вимогою надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для розслідування.

«Однак службовці ПАТ відмовилися виконати рішення суду й не надали документи», - заявили в НАБУ, підкресливши, що відтак, із метою об'єктивного і всебічного розслідування детективи змушені вилучати їх у примусовому порядку.

«При цьому представники ПАТ свідомо затягують завершення слідчої дії. Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь. Тим не менше, співробітників про це не попередили, і наразі люди очікують на морозі», - додали в НАБУ.

Нагадаємо, голова правління ПАТ «Аграрний фонд» Андрій Радченко назвав обшуки НАБУ «безпідставними». Він запевнив, що робота підприємства буде відновлена найближчим часом.