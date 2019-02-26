В Норвегії почали піднімати затонулий фрегат KNM Helge Ingstad



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після підняття корабля збройні сили Норвегії зможуть оцінити ушкодження

Операція з підйому судна може тривати п’ять-шість днів, залежно від погоди

Два кораблі-крани почали операцію із підняття затонулого фрегату військово-морських сил Норвегії KNM Helge Ingstad (F 313). Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Корабель затонув зіткнення із нафтовим танкером, яке мало місце в листопаді 2018 року. Тоді внаслідок інциденту поранення отримати вісім людей, а також прийшлося на деякий час припинити роботу терміналу по експорту нафти.

Операція із підняття фрегату може тривати п’ять чи шість днів. При цьому все залежить від погоди в місці проведення операції. Сприятлива погода має забезпечити синхронну роботу двох кораблів-кранів.

Лише після підняття корабля збройні сили Норвегії зможуть оцінити ушкодження і прийняти рішення щодо ремонту судна водозміщенням 5290 тон або про придбання нового корабля такого ж класу.

Всього військово-морські сили Норвегії мали до інциденту 5 кораблів класу Fridtjof Nansen, до яких відноситься і затонулий фрегат KNM Helge Ingstad (F 313).

Раніше повідомлялося, що суднобудівники США передали флоту новий есмінець. Есмінець USS Paul Ignatius (DDG 117) є 31-м кораблем класу Arleigh Burke, який був створений на судноверфі компанії Huntington Ingalls Industries для потреб ВМФ США.

Нагадаємо, у понеділок 25 лютого есмінець ВМС США «Дональд Кук» прибув до Одеси. 26 лютого на американському есмінці відбудеться великий прийом. Запрошені посли багатьох країн, дипломати, міністри і кандидати в президенти України. Буде присутній також спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер, який дасть велику прес-конференцію для журналістів на борту «Дональда Кука».