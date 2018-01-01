В ОБСЄ розповіли, ким був загиблий спостерігач

18 січня у Краматорську в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ

Співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Віталій Зара загинув 18 січня у Краматорську Донецької області унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Як повідомила прес-служба ОБСЄ, він був громадянином Молдови. «Громадянин Молдови Віталій Зара працював в Луганській спостережної групі з липня 2015 року, служив в



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Фото: facebook.com/oscesmm Віталій Зара

18 січня у Краматорську в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ

Співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Віталій Зара загинув 18 січня у Краматорську Донецької області унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомила прес-служба ОБСЄ, він був громадянином Молдови.

«Громадянин Молдови Віталій Зара працював в Луганській спостережної групі з липня 2015 року, служив в Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці», — ідетсья у повідомленні місії.

18 січня у Краматорську в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ. Віталій Зара їхав на таксі по місту, автомобіль потрапив в ДТП. Спостерігач місії ОБСЄ загинув на місці події.

Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Нагадаємо, біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР» помер чоловік.