На блокпості бойовиків «ДНР» помер чоловік
- Сьогодні, 04:26
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Блокпост бойовиків
65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиківБіля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР»помер чоловік.
Про це повідомили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.
У місії зазначили, що подія трапилася 14 січня.
65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків. Чоловік жив в окупованому «ЛНР» Алчевську.
Згідно з висновком судмедекспертів, причиною смерті став серцевий напад.
Нагадаємо, раніше спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.