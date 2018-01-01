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    На блокпості бойовиків «ДНР» помер чоловік

    65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків
    Біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР»помер чоловік. Про це повідомили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. У місії зазначили, що подія трапилася 14 січня. 65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків. Чоловік жив в окупованому
    • Сьогодні, 04:26
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    <span>Блокпост бойовиків</span>
    Блокпост бойовиків

    65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків

    Біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР»помер чоловік.

    Про це повідомили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

    У місії зазначили, що подія трапилася 14 січня.

    65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків. Чоловік жив в окупованому «ЛНР» Алчевську.

    Згідно з висновком судмедекспертів, причиною смерті став серцевий напад.

    Нагадаємо, раніше спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР смерть напад
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