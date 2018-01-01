На блокпості бойовиків «ДНР» помер чоловік

65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків

Біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР»помер чоловік. Про це повідомили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. У місії зазначили, що подія трапилася 14 січня. 65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків. Чоловік жив в окупованому