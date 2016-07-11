В Одесі судитимуть друга Гіві і Мотороли, який особисто катував полонених на Донбасі

В 2014 році росіянин увійшов до керівного складу терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР»

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному виробництві щодо громадянина Росії, якого підозрюють в участі в терористичній організації. Як повідомили в прес-центрі прокуратури, розслідує це виробництво СБУ. За даними слідства, в 2014 році росіянин увійшов до керівного складу терористичних організацій



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В 2014 році росіянин увійшов до керівного складу терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР»

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному виробництві щодо громадянина Росії, якого підозрюють в участі в терористичній організації. Як повідомили в прес-центрі прокуратури, розслідує це виробництво СБУ.

За даними слідства, в 2014 році росіянин увійшов до керівного складу терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» і до червня 2017 року брав активну участь в бойових діях проти українських військових. Слід зазначити, що підозрюваний мав значний бойовий досвід, отриманий в Республіці Молдова і Грузії.

Також слідство володіє інформацією, що даний іноземець особисто катував військовополонених і агітував місцеве населення вступати до лав незаконних збройних формувань. Правда, тортури йому не інкримінують.

Чоловік був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області в червні 2017 року, коли намагався незаконно за підробленими документами громадянина України виїхати до Молдови.

За частиною 1 ст. 258-3 КК України йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними «Думській», мова йде про полковника ЗС РФ Валерія Гратового, якого російські спецслужби планували зробити «заступником міністра держбезпеки ПМР».

На окуповану територію Молдови він намагався потрапити за документами громадянина України Валерія Георгійовича Войтенка, 1954 року народження.

Оперативники вилучили у нього мобільний телефон з фотографіями з сепаратистських мітингів, гроші, автобусні квитки. У внутрішній кишені куртки було виявлено лист паперу з установочними даними і телефонами перших осіб «ПМР» і людей з РФ, орден «Червона зірка», смартфон, флеш-носії інформації. На останніх зберігалися відео обстрілів української території; агітаційні матеріали «ДНР» і «ЛНР», фото з місць бойових дій під Дебальцевим, Донецьким аеропортом, Горлівкою, біля Сніжного і Іловайська.

Як встановила українська спецслужба, Валерій воював у Придністров'ї, потім сім років охороняв лідера невизнаної «республіки» Ігоря Смирнова. Коли той позбувся поста «президента», перебрався до Москви. З 2014 року воював на Донбасі.

Очолює громадську організацію «Союз десантників Донбасу».

Джерело: Думская