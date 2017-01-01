Прокурори «ДНР» вчаться в Харкові на юридичному факультеті?

Куди дивиться СБУ?

Мовою оригіналу На самом деле, новость о том, что в Харьковской юракадемии учится дочка бандита из ОПГ ЛНР Корнета, это лишь небольшая часть глубоко погруженного айсберга. Потому что, если бы СБУ затеяла большую (очень большую) независимую (очень независимую) проверку выпускников этого ВУЗа (в первую очередь заочного отделения) за последние три

Куди дивиться СБУ?

Мовою оригіналу

На самом деле, новость о том, что в Харьковской юракадемии учится дочка бандита из ОПГ ЛНР Корнета, это лишь небольшая часть глубоко погруженного айсберга.

Потому что, если бы СБУ затеяла большую (очень большую) независимую (очень независимую) проверку выпускников этого ВУЗа (в первую очередь заочного отделения) за последние три года, то страна узнала бы немало интересных подробностей о том, как все эти годы ковались юридические кадры ДНР-ЛНР...

Только не нужно рассказывать о том, что таким образом создавалась тайная агентурная сеть, скажем, в «генеральной прокуратуре ДНР» для того, чтобы «наводить порядок» после освобождения Донбасса ...

Вот вам, господа из СБУ, такой себе, как мне сообщили, «сотрудник прокуратуры ДНР» Плахотниченко А.И. Должен был в прошлом году получать в Харькове диплом бакалавра.

Помимо этого мне слили еще двух донецких прокурорских персонажей - Данко Д.Е.и Ратушный Д. С.

Понятно, что все это могло быть происками врагов и недоброжелателей.

Но, думаю, что тем, у кого есть какие-то контакты в Донецке, каким-то образом можно уточнить - работают ли указанные персонажи в прокурорских структурах ОПГ «ДНР»...

Джерело: блог Андрія Капустіна

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