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    В Одесі в громадського активіста стріляли гумовими кулями

    У Нацполіції обставини інциденту поки не коментують
    У Приморському районі Одеси 1 травня близько 10:00 стався напад на громадського активіста Сергія Стерненка – 23-річному чоловікові вистрелили в потилицю із пістолета з гумовими кулями. Перехожі допомогли наздогнати нападника, викликали на місце патрульну поліцію. Постраждалому надали першу домедичну допомогу, зателефонували до швидкої. Пряму
    • Сьогодні, 12:42
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    Сергій Стерненко
    Сергій Стерненко

    У Нацполіції обставини інциденту поки не коментують

    У Приморському районі Одеси 1 травня близько 10:00 стався напад на громадського активіста Сергія Стерненка – 23-річному чоловікові вистрелили в потилицю із пістолета з гумовими кулями. Перехожі допомогли наздогнати нападника, викликали на місце патрульну поліцію.

    Постраждалому надали першу домедичну допомогу, зателефонували до швидкої. Пряму Facebook-трансляцію з місця події вела дівчина Сергія, яка під час нападу перебувала разом із ним.

    У Національній поліції Одеської області, підрозділи якої від 28 квітня перейшли на посилений режим несення служби напередодні річниці подій в Одесі 2 травня 2014 року, обставини інциденту поки не коментують.

    Це не перший напад на Стерненка. У лютому 2018 року він мав струс мозку через удари невідомого «предметом, схожим на битку». Нападника тоді не затримали.

    Сергій Стерненко брав участь у протестах проти виступу в Одесі співачки Ірини Білик влітку 2017 року, російського артиста Костянтина Райкіна, якій підтримував анексію Криму, в акції із захисту Літнього театру в Міському саду Одеси восени 2017 року.

     

    Джерело: Радіо Свобода

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