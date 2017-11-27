Волкер: Трамп хоче, щоб Україна повернула свою територію

Трамп прагне досягти миру та хоче, щоб Україна повернула собі свою територію, запевняє Волкер

Президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні і хоче, щоб Україна повернула собі свою територію. Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Politico. За його словами, в адміністрації Трампа є група людей, до яких належить і сам Волкер, які вважають, що покращення відносин з Москвою



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Дональд Трамп

Трамп прагне досягти миру та хоче, щоб Україна повернула собі свою територію, запевняє Волкер

Президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні і хоче, щоб Україна повернула собі свою територію.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Politico.

За його словами, в адміністрації Трампа є група людей, до яких належить і сам Волкер, які вважають, що покращення відносин з Москвою неможливе в умовах, коли Росія досі підтримує війну в Україні і в результаті є суб’єктом європейських і американських санкцій.

«Якщо ми збираємося отримати покращення у відносинах між США і Росією, ми не хочемо топтатися на місці. Ми хочемо більш конструктивної взаємодії», - сказав Волкер.

Для цього, за його словами, «потрібен прогрес в Україні».

«Я знаю, я сам чув це від президента, він цього хоче. Він прагне досягти миру, прагне вирішення кризи, він хоче, щоб Україна повернула собі свою територію. Це кристально ясно» - заявив Волкер.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 21 листопада, Трамп і Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили ряд геополітичних питань, включаючи Україну.

Американський сенатор Джон Маккейн піддав критиці президента США Дональда Трампа за телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що з терористами «Л/ДНР» не треба узгоджувати розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Як повідомляв «Главком», президенту США Дональда Трампа буде запропонований варіант схвалення виділення Україні гранту в розмірі 47 мільйонів доларів на придбання американського оборонної зброї для стримування агресії РФ, в тому числі протитанкові ракети Javelin.

Джерело: Європейська правда