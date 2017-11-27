Волкер працює спецпредставником США по Україні безкоштовно

За словами Волкера, він був радий взяти на себе українські переговори на добровільній основі

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер запевняє, що працює безкоштовно. Про це він розповів в інтерв'ю Politico. «Мене попросили взяти на себе ці українські переговори в той час, коли не було помічника секретаря. Тоді було багато шуму від французів, німців, українців, і росіян, щоб змусити когось із США зробити це»,



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Курт Волкер

За словами Волкера, він був радий взяти на себе українські переговори на добровільній основі

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер запевняє, що працює безкоштовно.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

«Мене попросили взяти на себе ці українські переговори в той час, коли не було помічника секретаря. Тоді було багато шуму від французів, німців, українців, і росіян, щоб змусити когось із США зробити це», - заявив Волкер.

За його словами, він був радий стати цією людиною на добровільній основі. Волкер підкреслив, що не отримує грошей платників податків на даній посаді.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

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