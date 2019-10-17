В Офісі генпрокурора створили департамент щодо катувань



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До складу департаменту входитимуть чотири відділи

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Офісі генпрокурора департаменту щодо катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів.

Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

Повна його назва: Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів.

Керівником департаменту призначили Юрія Бєлоусова, до його складу входитимуть 4 підрозділи.

«Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних із грубими порушеннями прав людини на етапі досудового розслідування, таких як катування, перевищення влади та службових повноважень, пов’язаних із застосуванням насильства, незаконними затриманнями тощо», — йдеться у повідомленні.

У вересні повідомлялося, що Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

Як повідомлялося, Рада створила Офіс генпрокурора.

Документ пропонує після проведення атестації прокурорів створення нової структури: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

Також передбачається надання генеральному прокурору права ліквідації та реорганізації окружних і обласних прокуратур; ліквідації військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.