  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Офісі генпрокурора створили департамент щодо катувань

    • Розсилка
    В Офісі генпрокурора створили департамент щодо катувань

    До складу департаменту входитимуть чотири відділи

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Офісі генпрокурора департаменту щодо катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів.

    Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

    Повна його назва: Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів.

    Керівником департаменту призначили Юрія Бєлоусова, до його складу входитимуть 4 підрозділи.

    «Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних із грубими порушеннями прав людини на етапі досудового розслідування, таких як катування, перевищення влади та службових повноважень, пов’язаних із застосуванням насильства, незаконними затриманнями тощо», — йдеться у повідомленні.

    У вересні повідомлялося, що Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

    Як повідомлялося, Рада створила Офіс генпрокурора

    Документ пропонує після проведення атестації прокурорів створення нової структури: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

    Також передбачається надання генеральному прокурору права ліквідації та реорганізації окружних і обласних прокуратур; ліквідації військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

     Читайте також: Побільше влади в одні руки. Як Зеленський реформує Генпрокуратуру
    наказ Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ