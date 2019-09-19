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    В Офісі генпрокурора з’явився новий департамент

    • Розсилка
    В Офісі генпрокурора з’явився новий департамент

    До складу департаменту входитимуть п’ять відділів

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

    Про це інформує прес-служба відомства.

    «Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях. До складу департаменту входитимуть п’ять відділів», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

    Як повідомлялося, Рада створила Офіс генпрокурора

    Документ пропонує після проведення атестації прокурорів створення нової структури: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

    Також передбачається надання генеральному прокурору права ліквідації та реорганізації окружних і обласних прокуратур; ліквідації військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

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    прокуратура Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
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