В Офісі генпрокурора з’явився новий департамент



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До складу департаменту входитимуть п’ять відділів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

Про це інформує прес-служба відомства.

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях. До складу департаменту входитимуть п’ять відділів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

Як повідомлялося, Рада створила Офіс генпрокурора.

Документ пропонує після проведення атестації прокурорів створення нової структури: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

Також передбачається надання генеральному прокурору права ліквідації та реорганізації окружних і обласних прокуратур; ліквідації військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.