Рада створила Офіс генпрокурора



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

Законопроєкт пропонує після проведення атестації прокурорів створення нової структури: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури

Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За прийняття законопроєкту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.

Документ пропонує після проведення атестації прокурорів створення нової структури: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

Також передбачається надання генеральному прокурору права ліквідації та реорганізації окружних і обласних прокуратур; ліквідації військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.

Також буде створено можливості для всіх кандидатів з вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в органах прокуратури.

Національну академію прокуратури буде перетворено в Тренінговий центр прокурорів, базовий посадовий оклад прокурора підвищено з 12 до 15 прожиткових мінімумів (до 29 тис. гривень), встановлено обмеження в 25% для максимального розміру річної премії прокурорам.

Прокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування в новостворений Офіс і місцеві прокуратури, крім співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Атестація включатиме іспит і співбесіду.

Особи, які захочуть стати прокурорами за наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи в сфері права, повинні будуть пройти відкритий конкурс на вакантні посади.

До 1 вересня 2021 року пропонується призупинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Також передбачається, що генпрокурор буде затверджувати порядок проведення відбору кадровими комісіями, визначати порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів, призначати осіб на адміністративні посади в Офісі і на посаду керівника обласної прокуратури (за згодою комісії з відбору керівного складу органів прокуратури), визначати порядок розгляду дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження, а також визначати порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами провадження і за наявності законних підстав про накладення на нього дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування, крім низки положень, які набудуть чинності після початку роботи Офісу.

Як повідомлялось, 10 вересня Рада прийняла зазначений законопроєкт за основу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонувавє створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

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Джерело: Українські новини