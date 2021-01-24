В Офісі президента очікують, що 2021-й буде роком економічного зростання

В ОПУ чекають, що у 2021 році економіка буде рости

Ще одним додатковим імпульсом для економічного зростання можуть бути державні програми стимулювання економіки

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що у 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За його словами, «зростанню може сприяти виконання Україною «домашнього завдання» з покращення інвестиційного клімату та реалізація кроків зі стимулювання внутрішніх інвестицій».

«Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки», – зазначив він в інтерв’ю одному з українських медіа.

Радник Глави держави зауважив, що Україна значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там одразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких належить і українська.

«Але очікування на 2021 рік позитивне», – сказав Олег Устенко.

За його словами, протягом останніх місяців на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема метали та продукцію сільського господарства, і є очікування, що така ситуація збережеться й надалі.

«Третій важливий стимул для економічного розвитку – це Національний банк, який, як я передбачаю, буде продовжувати відносно м'яку монетарну політику. На тому тижні монетарна рада НБУ залишила облікову ставку без змін. Вона залишається на історично низькому рівні за всі часи незалежності – 6%. Це означає, що економіка кредитується під 10-12% з можливим трендом на зменшення кредитної ставки. Це буде додатковим стимулом для економічного росту у цьому році», – розповів Олег Устенко.

Ще одним додатковим імпульсом для економічного зростання, за словами радника Президента, можуть бути державні програми стимулювання економіки, такі як «Велике будівництво», та спорудження великих інфраструктурних об’єктів, адже це сприяє появі робочих місць, підтримує вітчизняне машинобудування тощо.

«Крім того, є прогноз, що у 2021 році світ вийде з кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Україна почне отримувати вакцину. Постійно тривають переговори з боку МОЗ, Президент України спілкується з лідерами іноземних держав щодо можливості отримання Україною вакцини, і є надія, що це буде реалізовано досить швидко», – зауважив він.

Олег Устенко резюмував, що всі ці чинники сприятимуть виходу української економіки на траєкторію відновлення, якщо взяти до уваги ще й те, що у 2020 році падіння вітчизняної економіки було меншим, ніж очікувалось, і меншим, ніж у деяких сусідніх країнах.

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