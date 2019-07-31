В Офісі президента відбулось таємне нічне засідання: фото



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Щось страшне наближається для поганих людей, зазначив Нефьодов

В Офісі президента відбулось нічне засідання, на котрому були присутні члени команди Зеленського.

Про це у Facebook повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

«#недоторкані Невипадкова зустріч ввечері в Офіс Президента України. Щось страшне наближається для поганих людей. У когось зараз холодок по спині пробіг. Може, це просто протяг. А, може, це вітер змін...

#інтрига #забери_мій_орд #шо_вони_мутять», – написав Нефьодов.

Він опублікував фото з секретарем РНБО Олександром Данилюком, заступником керівника Офісу президента України Русланом Рябошапкою та іншими членами команди Зеленського.

Як повідомляв «Главком», 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Його переможцем став Максим Нефьодов.

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова главою Державної митної служби.

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що система «електронна митниця» отримала достатнє фінансування та може бути запущена за рік.