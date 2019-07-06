Нефьодов планує за рік запустити систему «електронна митниця»



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Голова Державної митниці впевнений, що система буде запущена за рік

За словами Нефьодова, держава отримала достатній обсяг фінансування від іноземних партнерів на розробку електронної митниці

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що система «електронна митниця» отримала достатнє фінансування та може бути запущена за рік.

За словами Нефьодова, держава отримала достатній обсяг фінансування від іноземних партнерів на розробку електронної митниці.

Голова Державної митниці впевнений, що система буде запущена за рік.

«Я переконаний, що за рік вона (система - ред.) буде працювати. Нам знадобився приблизно рік для того, щоб розробити та запустити систему державних закупівель «ProZorro». Приблизно такі самі терміни, трошки швидше, пішли на створення системи «ProZorro. Продажі» через яку йде приватизація, розподіл ліцензій тощо. І мені здається, що такі терміни достатньо реальні для розгортання електронної митниці», - заявив голова Держмитниці.

Як повідомлялося, уряд призначив Нефьодова главою Державної митної служби.

Раніше повідомлялося, що Нефьодов хоче перевести Державну митну службу «на контракт».