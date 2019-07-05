Уряд призначив Нефьодова главою Державної митної служби



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Максим Нефьодов очолив ДМС Фото: Главком

Головним митником став заступник глави МЕРТ

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова главою Державної митної служби. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв керівнику Митниці підтримку. «Я радий, що ти прийняв рішення подати свою кандидатуру. Коли є гарна репутація, все вийде», - сказав він, звертаючись до Нефьодова.

Виступаючи на Кабміні перед своїм призначенням, Нефьодов запропонував скоротити кількість регіональних митниць. Такий крок він обґрунтував тим, що 26 митниць перетворилися в окремі «князівства», а місцеві митники злилися з правоохоронними органами для сприяння контрабанді.

Раніше вищого корпусу державної служби 25 червня рекомендувала Кабінету міністрів призначити головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова. Заключний етап конкурсу відбувся після того, як суд зняв заборону на проведення відбору керівника нової Державної митної служби.

Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск поділу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби був призначений Сергій Верланов.

Раніше повідомлялося, що Нефьодов хоче перевести Державну митну службу «на контракт».