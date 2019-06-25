Нефьодов виграв конкурс на посаду глави митниці
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов
Фото: Главком
25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби
Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.
Про це повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.
25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби.
Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС Максима Нефьодова.
Раніше повідомлялось, що найбільш ймовірним переможцем конкурсу на голову митниці називають Максима Нефьодова, а податкової - Сергія Верланова.