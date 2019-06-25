  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нефьодов виграв конкурс на посаду глави митниці

    • Розсилка
    <span>Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов</span> - Нефьодов виграв конкурс на посаду глави митниці
    Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов
    Фото: Главком

    25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби

    Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

    Про це повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

    25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби.

    Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС Максима Нефьодова.

    Раніше повідомлялось, що найбільш ймовірним переможцем конкурсу на голову митниці називають Максима Нефьодова, а податкової - Сергія Верланова.

    митниця економіка конкурс Максим Нефьодов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ