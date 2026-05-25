В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року

Вдень у столиці температура сягне 23–25°

У понеділок, 25 травня, в Україні подекуди хмарно, в окремих областях очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощ очікується на північному сході країни, вдень – у східних, місцями південних областях, Дніпропетровській області та в Карпатах, подекуди з грозами. На решті території опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 11–16°, вдень 21–26°, на Закарпатті та півдні країни до 29°; у Карпатах вночі 8–13°, вдень 15–20°.

У понеділок, 25 травня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 21–26°; у Києві вночі 14–16°, вдень 23–25°.

Нагадаємо, погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але мінливою. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою – до 25–28°. Проте з середи очікуються короткочасні дощі та можливі грози з тимчасовим зниженням температури. Поки Західна Європа готується до першої хвилі спеки сезону, Україну накриє прохолодне повітря зі Скандинавії – температура залишатиметься в межах норми або й нижче неї.