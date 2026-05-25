Головна Новини
search button user button menu button

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
У Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вдень у столиці температура сягне 23–25°

У понеділок, 25 травня, в Україні подекуди хмарно, в окремих областях очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощ очікується на північному сході країни, вдень – у східних, місцями південних областях, Дніпропетровській області та в Карпатах, подекуди з грозами. На решті території опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 11–16°, вдень 21–26°, на Закарпатті та півдні країни до 29°; у Карпатах вночі 8–13°, вдень 15–20°.

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року фото 1

У понеділок, 25 травня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 21–26°; у Києві вночі 14–16°, вдень 23–25°.

Нагадаємо, погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але мінливою. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою – до 25–28°. Проте з середи очікуються короткочасні дощі та можливі грози з тимчасовим зниженням температури. Поки Західна Європа готується до першої хвилі спеки сезону, Україну накриє прохолодне повітря зі Скандинавії – температура залишатиметься в межах норми або й нижче неї. 

Читайте також:

Теги: погода вітер дощ Укргідрометцентр гроза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua