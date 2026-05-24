На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року

Вікторія Літвінова
Вдень у столиці температура сягне 23–25°

У неділю, 24 травня, в Україні переважно без опадів, проте на південному сході та Харківщині вдень очікуються грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні мінлива хмарність. На південному сході країни, Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози. На решті території опадів не прогнозується. Вітер переважно північний, 5–10 м/с. Температура вночі 11–16°, у західних областях 8–13°; вдень 21–26°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для південного сходу країни та Харківської області. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.

У неділю, 24 травня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 21–26°; у Києві вночі 13–15°, вдень 23–25°.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків в Україні переважатиме суха погода з температурою вдень 22–27°. Проте вже 27 травня очікується короткочасний дощ, місцями гроза та пориви вітру 15–20 м/с із зниженням температури вдень до 16–21°. 

До слова, синоптики прогнозують, що спеки в Україні найближчим часом не буде – з півночі наближається прохолодне повітря зі Скандинавії.

