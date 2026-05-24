Прогноз погоди на тиждень 25–31 травня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітря у першій половині тижня прогріється подекуди до +26°С
Погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але з мінливим характером. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою (до +25… +28°C). Проте з середи по країні пройдуть короткочасні дощі та можливі грози, що принесе короткочасне зниження температури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

25 травня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Короткочасний дощ, гроза. На Херсонщині – без опадів. 

на заході: температура вночі +13°..+15°, вдень +21°..+23°. Мінлива хмарність без опадів.

на сході: Температура вночі +12°..+14°, вдень +22°..+24°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ.

у центрі: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Короткочасний дощ, гроза.

у Києві: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.

26 травня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів

на заході: температура вночі +11°..+13°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів. 

на сході: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.

у центрі: температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.

у Києві: температура вночі +13°..+15°, вдень +21°..+23°. Мінлива хмарність, без опадів.

27 травня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: температура вночі +11°..+13°, вдень +18°..+20°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.

на півдні: температура вночі +16°..+18°, вдень +24°..+26°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

на заході: температура вночі +12°..+14°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ

на сході: температура вночі +13°..+15°, вдень +20°..+22°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.

у центрі: температура вночі +15°..+13°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.

у Києві: температура вночі +13°..+15°, вдень +18°..+20°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.

28 травня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: температура вночі +6°..+8°, вдень +13°..+15°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

на півдні: температура вночі +11°..+13°, вдень +19°..+21°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ

на заході: температура вночі +6°..+8°, вдень +16°..+18°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. На Закарпатті – без опадів. 

на сході: температура вночі +9°..+11°, вдень +15°..+17°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

у центрі: температура вночі +7°..+9°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

у Києві: температура вночі +8°..+10°, вдень +15°..+17°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

29 травня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: температура вночі +6°..+8°, вдень +13°..+15°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

на півдні: температура вночі +9°..+11°, вдень +17°..+19°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

на заході: температура вночі +8°..+6°, вдень +15°..+17°. Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, на Закарпатті – без опадів.

на сході: температура вночі +6°..+8°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

у центрі: температура вночі +7°..+9°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

у Києві: температура вночі +8°..+10°, вдень +15°..+17°. Мінлива хмарність, короткочасний дощ.

30 травня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: температура вночі +9°..+12°, вдень +21°..+24°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: температура вночі +14°..+17°, вдень +27°..+31°. Сонячно, малохмарно.

на заході: температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.

на сході: температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+29°. Сухо, сонячно та спекотно.

у центрі: температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+26°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

у Києві: температура вночі +10°..+12°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями.

31 травня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: температура вночі +8°..+11°, вдень +20°..+23°. Хмарно, прохолодно, без опадів.

на півдні: температура вночі +15°..+18°, вдень +28°..+32°. Літня спека, переважно сухо.

на заході: температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на сході: температура вночі +14°..+17°, вдень +26°..+30°. Сонячно, сухо та вітряно.

у центрі: температура вночі +12°..+15°, вдень +21°..+25°. Мінлива хмарність, комфортна погода.

у Києві: температура вночі +8°..+10°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями, свіжий вітер.

Нагадаємо, поки Західна Європа готується до першої хвилі спеки сезону, Україну накриє прохолодне повітря зі Скандинавії – температура залишатиметься в межах норми або й нижче неї.

