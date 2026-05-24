Солари підняв трофей над головою – а той просто розвалився на очах

Головний футбольний кубок Росії не витримав святкування: після суперфіналу проти «Краснодара» московський «Спартак» отримав трофей – і одразу його втратив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Спортбокс».

Як розбили трофей

Усе сталося під час фотосесії одразу після вручення нагороди. Солари позував із кубком на тлі трибун, підняв трофей над головою – і нижня частина відвалилась та розлетілась на шматки об газон. Відео миттєво поширилось у соцмережах. Факт курйозу підтвердила пресслужба самого «Спартака». Коментарів від Російського футбольного союзу щодо стану трофея поки не надходило.

Яка країна – таке і все



Кубок росії розсипався в руках футболіста «Спартака». pic.twitter.com/oN2dzq6AKx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 24, 2026

Як «Спартак» виграв фінал

Суперфінал на «Лужниках» зібрав майже 73 000 глядачів. «Спартак» відкрив рахунок на 36-й хвилині – той самий Солари завершив швидку комбінацію точним ударом. «Краснодар» зрівняв у другому таймі завдяки Дугласу Аугусто. Основний і додатковий час завершились 1:1.

У серії пенальті вийшов запасний воротар «Спартака» Помазун і відбив два удари – Боселлі та Ленині. Підсумковий рахунок – 4:3. Для «Спартака» це п'ятий Кубок Росії в клубній історії, перший – з 2022 року. «Краснодар» програв фінал утретє поспіль і так і не виграв цей трофей жодного разу.

Таким чином, Солари за один вечір встиг і вколотити вирішальний гол, і знищити сам трофей. Своєрідний особистий рекорд.

Символізму події додає й ширший контекст: матч відбувся 24 травня 2026 року – тієї самої ночі, коли Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Києву, пошкодивши Національний художній музей, філармонію, оперу та десятки культурних пам'яток. Поки на «Лужниках» вручали трофей, уламки якого розліталися по газону, в центрі Києва рятувальники розбирали завали.

Нагадаємо, Росія системно використовує спорт для прориву міжнародної ізоляції: попри відсторонення від більшості міжнародних змагань, окремі спортсмени через суди домагаються нейтрального статусу для участі у світових турнірах.