Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження

Вікторія Літвінова
Забив гол і розбив трофей – Солари встановив особистий рекорд
Солари підняв трофей над головою – а той просто розвалився на очах

Головний футбольний кубок Росії не витримав святкування: після суперфіналу проти «Краснодара» московський «Спартак» отримав трофей – і одразу його втратив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Спортбокс».

Як розбили трофей

Усе сталося під час фотосесії одразу після вручення нагороди. Солари позував із кубком на тлі трибун, підняв трофей над головою – і нижня частина відвалилась та розлетілась на шматки об газон. Відео миттєво поширилось у соцмережах. Факт курйозу підтвердила пресслужба самого «Спартака». Коментарів від Російського футбольного союзу щодо стану трофея поки не надходило.

Як «Спартак» виграв фінал

Суперфінал на «Лужниках» зібрав майже 73 000 глядачів. «Спартак» відкрив рахунок на 36-й хвилині – той самий Солари завершив швидку комбінацію точним ударом. «Краснодар» зрівняв у другому таймі завдяки Дугласу Аугусто. Основний і додатковий час завершились 1:1.

У серії пенальті вийшов запасний воротар «Спартака» Помазун і відбив два удари – Боселлі та Ленині. Підсумковий рахунок – 4:3. Для «Спартака» це п'ятий Кубок Росії в клубній історії, перший – з 2022 року. «Краснодар» програв фінал утретє поспіль і так і не виграв цей трофей жодного разу.

Таким чином, Солари за один вечір встиг і вколотити вирішальний гол, і знищити сам трофей. Своєрідний особистий рекорд.

Символізму події додає й ширший контекст: матч відбувся 24 травня 2026 року – тієї самої ночі, коли Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Києву, пошкодивши Національний художній музей, філармонію, оперу та десятки культурних пам'яток. Поки на «Лужниках» вручали трофей, уламки якого розліталися по газону, в центрі Києва рятувальники розбирали завали.

Нагадаємо, Росія системно використовує спорт для прориву міжнародної ізоляції: попри відсторонення від більшості міжнародних змагань, окремі спортсмени через суди домагаються нейтрального статусу для участі у світових турнірах.

